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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

İHA

Aranan DEAŞ'lı Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü üyelerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Melikgazi ilçesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 'DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan M.H. (28), yakalanarak gözaltına alındı.
Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.H., adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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