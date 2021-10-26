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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitime başlıyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitime başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, öğrenci kapasitesini yüzde yüz doldurarak eğitime başlıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda 1 Kasım Pazartesi itibariyle bin 450 kursiyere 10 farklı branşta eğitim verilmeye başlanacak.
Büyükşehir Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hizmetlere de özel önem veriyor. Geleceğin sanatçıları için sanat alanındaki yeteneklere her zaman destek veren Büyükşehir Belediyesi, açtığı kurslarla ve bünyesinde bulundurduğu konservatuvar ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda yeni dönemde bin 450 kursiyere; tiyatro, halk oyunları, şan, bateri, resim, gitar, keman, ud, bağlama, piyano gibi kurslarda eğitim verilecek. Ayrıca Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Tasavvuf Korosu ve Kent korosu (4 koro) 1 Kasım Pazartesi itibariyle başlıyor. Kayseri’de kültür ve sanat faaliyetlerinde adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, korolarla her hafta bir konser verecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, pandemi tedbirlerini eksiksiz uygulayarak gerek sınıf mevcutları gerekse tesislerde her türlü tedbiri aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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