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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Develi ve Tomarza’da 10 Kasım törenleri düzenlendi

İHA

Develi ve Tomarza’da 10 Kasım törenleri düzenlendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında Kayseri’nin Develi ve Tomarza ilçelerinde de yapılan etkinliklerle anıldı.
Develi Meydanı’nda Develi Kaymakamlığının ve Develi Belediyesinin çelenk sunumunun ardından çalan bir dakikalık siren ile Develi'de hayat 1 dakikalığına durdu. Daha sonra Develi lisesinin hazırlamış olduğu anma programı ile etkinlikler Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde devam etti.
Günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Develi Lisesi Müdürü Murat Gediri, "Bugün burada Develi lisesinin hazırlamış olduğu ülkemizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünü anmak için toplanmış bulunuyoruz. Anma programımıza hoş geldiniz der hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Atatürk mensubu bulunduğu Türk milleti için canını ortaya koymaktan hiç çekinmeyen her türlü zorluğa katlanarak kendini milletine adayan; Derne'de, Tobruk'da, Suriye'de, Çanakkale'de ön saflarda savaşan, silah arkadaşları ile birlikte kahramanlık destanları yazan bu milletin bağrından çıkmış büyük bir kahraman şanlı bir liderdir. Atatürk toplumun her kesimini kucaklayan bir millet adamıydı; köylümüze, askere, polise, öğretmenlere, sanatçılara, sporculara, Türk kadınına, çocuk ve gençlere kısacası toplumun tüm kesimlerine değer vermiş ve destek olmuştur. O bu Milletin adamıdır çünkü hep milleti için uğraşmış milletten birisi gibi davranmıştır. Onun benim için en büyük makam ve ödül 'Türk milletinin bir ferdi olarak yaşamaktır' sözü de bunu kanıtlar" ifadelerini kullandı.
Develi lisesi öğrencilerinin düzenlediği oratoryo gösterisinin ardından, kompozisyon şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Anma programı toplu resim çekiminin ardından son buldu.
Tomarza ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yağmur altında anıldı. Tomarza Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma programı Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından çelenk konulması ile başladı.
Daha sonra Tomarza Atatürk Ortaokulu Konferans salonunda öğrenciler tarafından düzenlenen 10 Kasım adlı programla anma etkinlikleri devam etti. Öğrencilerin hazırladığı programa Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Cumhuriyet Savcısı İbrahim Halil Çayan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Garnizon Komutanı Halil Kocadağ, İlçe Emniyet Ufuk Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt ve kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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