Başkan Büyüksimitci: “Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyüksimitci: “Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır”

İHA

Başkan Büyüksimitci: “Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır”

2022 Yılı Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından 'Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği' programı düzenlendi.
Videokonferans yöntemiyle yapılan programın açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, enerji konusunun ülkelerin stratejik gündemlerinin en öncelikli konularının başında geldiğini belirterek, “Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazıdır” dedi. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de enerji verimliliği konusunda birçok yasal düzenleme yapılarak önemli adımlar atılmaya başlandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Büyümek ve kalkınmak isteyen Türkiye, her geçen gün daha fazla enerjiye gereksinim duymaktadır. Enerji verimliliği, uzun vadede düşük karbon ekonomisine geçiş, pahalı ve sınırlı birer kaynak olan benzin ve doğal gaz ithalatına bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilir ve güvenli bir enerji sisteminin oluşturulması, çevre maliyetlerinin azaltılması gibi birçok noktada Türkiye için bir zorunluluk oluşturmaktadır” diye konuştu. Kayseri Sanayi Odası olarak enerji verimliliğine katkı sağlamak amacı ile birçok projeye imza attıklarının altını çizen Büyüksimitci şunları söyledi;
"2020 yılında Kayseri Ticaret Odası ortaklığında, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliğinde, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteğiyle odamızda Verimlilik Koordinasyon Ofisi kurduk. Burada pilot uygulama ile mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 50 firmamızın verimliliklerini artırmak üzere “Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı” kurgulayarak hayata geçirdik. Yine geçen yıl 'Yeşil Dönüşüm Ofisi' ve 'Dijital Dönüşüm Ofisi'ni kurarak sanayicilerimizin hizmetine sunduk.”
Enerji verimliliği konusunda ülke olarak kaybedecek zamanımız olmadığına dikkat çeken Büyüksimitci, “Artık dönem, elimizdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanarak daha az enerji ve maliyetle daha fazla üretim yapma dönemidir. İşte tam da bunu sağlamanın, israfı önleyerek verimliliğe, 'Sürdürülebilir Verimliliğe' ulaşabilmenin yegâne yolunun 'Yalın Dönüşüm', 'Yeşil Dönüşüm' ve 'Dijital Dönüşüm' den geçtiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. KAYSO organizasyonu ile gerçekleştirilen Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği Etkinliğine; Maden ve Enerji Yönetimi Komitesi Başkan Yardımcısı M. Altuğ Karataş, Horizon Danışmanlık Kurucu Ortağı Eser Erginoğlu, Kayseri Model Fabrika Genel Müdürü Salih Yalçın, Yataş A.Ş. Fabrika Müdürü Metin Özbek, Kayseri Şeker A.Ş. ArGe Merkezi Müdürü Hülya Herdem, Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü Ömer Demirbilek, Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Çallı, İTÜ Öğretim Üyesi SÜTD Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Yalın Enstitü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yakut ve TEPAV Kurucu Direktörü Güven Sak konuşmacı olarak katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi
YEREL HABERLER Kayseri Şeker pancar avans fiyatını güncelledi
Abdulkadir Bitigen’e görev
YEREL HABERLER Abdulkadir Bitigen’e görev
Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaş grubunun ilgisini çekeceği, yaşayan bir kütüphane kazandıracağız” Kocasinan’a yeni kütüphane müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaş grubunun ilgisini ...
Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi ile 16,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' ...
Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kariyer Günleri'nde 300 öğrenciyle ...
Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek
YEREL HABERLER Adana Demirspor-Kayserispor maçını Sarper Barış Saka ...
Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' teşekkürü
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden Büyükkılıç'a 'Çamaşırhane' ...
Talas’ta “Kuşaklararası” Resim Sergisi açılıyor
YEREL HABERLER Talas’ta “Kuşaklararası” Resim Sergisi açılıyor
KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Ahiliğin merkezi Kırşehir değil Kayseri’dir” KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa basın mensupları ile buluştu, üniversitenin çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü Karamustafa: “Ahiliğin merkezi Kırşehir ...
MELMEK 2. dönem kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER MELMEK 2. dönem kurs kayıtları başladı
KTO Başkanı Gülsoy’dan istihdam çağrısı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy’dan istihdam çağrısı
Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı
Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi’nin açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları ...
İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı
YEREL HABERLER İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı
Kayseri’de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri’de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs ...
Sedat Kılınç’tan 'Ödül Gecesi' Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Başarılarımızın ardındaki arkadaşlarımızı ödüllendirmek istedik”
YEREL HABERLER Sedat Kılınç’tan 'Ödül Gecesi' Sedat Kılınç İnşaat ...
Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
YEREL HABERLER Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
KBSL: Galatasaray: 58 - Bellona Kayseri Basketbol:61
YEREL HABERLER KBSL: Galatasaray: 58 - Bellona Kayseri Basketbol:61
Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
YEREL HABERLER Brooque Williams 23 sayı ile oynadı
Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor U18 kayıpsız ilerliyor
Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon oldu
YEREL HABERLER Erkekler Futsal Turnuvası'nda Arif Molu MTAL şampiyon ...
Arif Molu MTAL şampiyon oldu
YEREL HABERLER Arif Molu MTAL şampiyon oldu
Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.