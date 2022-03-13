Talas Belediyesi'nin tarım eğitim programı tamamlandı

Çiftçilerin, tarım açısından durağan olan kış mevsimini verimli geçirmeleri için Talas Belediyesi tarafından başlatılan tarımsal eğitim programı tamamlandı.

İlk olarak Koçcağız Mahallesi ile başlayan programın son durağı Çömlekçi Mahallesi oldu. Program kapsamında 18 kırsal mahallede toplam 357 çiftçiye tarım ve hayvancılığa dair teorik bilgiler aktarıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte sürdürülen eğitim programı kapsamında tarıma ve hayvancılığa dair birçok konuda geniş bilgiler verilmesinin yanı sıra Talas Belediyesi’nin sunduğu tarımsal hizmetler anlatıldı. Programda bitki beslemeden aşılamaya, hayvan bakımından tarımsal aletlerin kullanımı ve yeni tarımsal desteklere kadar birçok konuda bilgi üreticilerle paylaşıldı.

Katıldıkları eğitim programından duydukları memnuniyeti ifade eden çiftçiler ve mahalle muhtarları çok faydalı bir program olduğunu belirterek yeni bilgilerin kendilerine sunulduğunu ve daha bilinçli bir üretim yapmak için alt yapılarının daha da pekiştiğini kaydetti. Gelişmiş ülkelerde tarım alanında ne kullanılıyorsa burada da aynı imkanların sağlandığını öğrendiklerini ifade eden Çömlekçi Mahallesinden bir üretici sağlanan imkanlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Bir diğer üretici Ersel Serbest de bilmediği tarım aletleri hakkında bilgi alırken aynı zamanda Talas Belediyesi’nin sunduğu teknik imkanları da öğrendiklerini belirtti.

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