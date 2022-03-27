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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okullar Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

İHA

Okullar Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kayseri’de 22 Mart’ta başlayan ve 5 gün süren Okullar Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen Okullar Arası Basketbol Gençler A Kategorisi Türkiye Birinciliği Turnuvası’nda şampiyonlar dün belli oldu. 2226 Mart tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden 8 erkek ve 8 kız olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Yapılan müsabakaların sonunda kızlarda şampiyon olan Özel Haliç Doğa Bilim Anadolu Lisesi ve erkeklerde şampiyon olan Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi, 2028 Eylül tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenecek olan Okullar Arası Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Atatürk Spor Salonu ve Kadir Has Spor Merkezinde yapılan şampiyona birbirinden çekişmeli ve heyecanlı final müsabakaları ile son buldu. Kadınlar finalinde rakibi Özel Tema Anadolu Lisesi’ni mağlup eden Özel Haliç Doğa Bilim Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Erkeklerde ise Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi rakibi Özel Bursa Özlüce Doğa Anadolu Lisesi’ni mağlup ederek şampiyonluğu göğüsledi.
Çekişmeli mücadeleye sahne olan final müsabakalarını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş, Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor A.Ş Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Şube Müdürleri, binlerce basketbolsever yakından takip etti. Final maçlarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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