Osmanlı Düğün Salonu hizmet vermeye başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin Osmanlı Düğün Salonu’nun kına, düğün ve nişan gibi özel günler için halka hizmet vermeye başladığını söyledi.

400 kişilik düğün salonu ile vatandaşa hizmet verileceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitimden sağlığa, sosyal belediyecilik hizmetleri ile spordan kültüre birçok alanda vatandaşımızın ihtiyacına göre projelere ağırlık veriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak özel günlerinizde de yanınızdayız. İlçede, düğün, kına, nişan gibi toplu organizasyonların yapılabileceği modern bir tesisi hizmete sunduk. Burası evlenecek olan çiftlerimizin hayatına dokunacak. Çalışmalarımıza birçok alanda devam ediyoruz. Düğün salonumuz, mutlu aile olma yolunda ilk adımı atan çiftlerimiz için her şeyin düşünüldüğü bir mekân olarak tasarlandı. Bu salonumuzda kaliteli hizmet sunarak ailelerimizin bütçelerine destek olacağız. Düğün salonumuz, modern ve kaliteli hizmet anlayışıyla tüm bölgeye hizmet vererek, çok sayıda düğüne de ev sahipliği yapacak. Dünya evine girecek olan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Özel günlerinizde Melikgazi Belediye’mize ait 'Osmanlı Düğün Salonu'muzu kiralayabilirsiniz. Bilgi için 252 19 41 nolu telefon numarası ile görüşebilirsiniz" dedi.

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