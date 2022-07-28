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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çolakbayrakdar’dan Doğu Sanayi Bölgesinde tarihi hamle

İHA

Başkan Çolakbayrakdar’dan Doğu Sanayi Bölgesinde tarihi hamle

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Doğu Sanayi Mahallesi’ni, Küçük Sanayi Sitesi ile Kayabaşı Mahallesi’ne bağlayan 30 metre genişliğinde bin 600 metre uzunluğundaki yeni yol ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Vizyon projelerle vatandaş ve esnafın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Doğu Sanayi bölgesinin çehresini değiştireceklerini ve bölgenin değerine değer katacaklarını söyledi.

Argıncık Doğu Sanayi bölgesinin her noktasını adım adım gezen Başkan Çolakbayrakdar, buradaki işyerlerini ziyaret etti. Onlara ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Yapılan hizmetlerle bölgenin kaderinin olumlu yönde değiştireceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Doğu Sanayi bölgesindeyiz. Burasını bilenler, mermer atıkların ve diğer atıkların atıldığı bölgeydi. Burada gerekli imar çalışmalarının arkasından şimdi yol yapım çalışmalarına başladık. Bölge sakinlerine ve esnafımıza kaliteli bir şekilde ulaşımı ve çevre şartlarını oluşturmak için başlatmış olduğumuz hem yol hem de çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sunmuş olacağız. Her bir mahallemizde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kocasinan’ımızın gerek merkez mahallesinde gerekse kırsal mahallelerinde planlanmış çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hemşerilerimiz rahat olsunlar, her bir mahallemizin ihtiyaçlarını teker teker tamamlayıp, onların hizmetine sunmuş olacağız”.

Vatandaş ve esnaflara daha yaşanabilir konforlu bir çevre sunabilmek için gecegündüz demeden çalıştıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar; “Esnaf ve vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe bizler de mutlu oluyoruz ve hizmetlerimizi daha büyük bir şevkle yapıyoruz. İşimizi yaparken yüreğimizi, sevgimizi ve inancımızı ortaya koyuyoruz. Çünkü biz şehrimizi ve Kocasinan’ımızı çok seviyoruz. Bundan dolayı çalışmalarımızı en iyi şekilde ve en ince detayına kadar yaparak, Kocasinan’ımızın Kayserimizin değerine değer katıyoruz. Özellikle Kocasinan; MOBİLYAKENT, Hurdacılar Sitesi, Dökümcüler Sitesi, Galericiler Sitesi, Matbaacılar Sitesi, Eski ve Yeni Sanayi, Demirciler Sitesi, Oto Servisçiler Sitesi gibi birçok alanda ciddi manada üretimin yapıldığı bölgedir. Bundan dolayı esnaflarımızın ihtiyaçlarını elimizden geldiğince karşılıyoruz. Şimdiye kadar olduğu bundan sonrada hazırladığımız vizyon projelerimizle esnafımızın her alanda yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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