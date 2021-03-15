Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, koronavirüs vaka sayısının artışıyla ilgili, "Bizim bölgemizde ev oturmaları, akraba ziyaretleri, taziye ziyaretleri ve kapalı ortamlarda bir araya gelinmesi nedeniyle artış yaşandı" dedi

Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri
"Vaka artışının nedeni akraba ziyaretleri"
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, koronavirüs vaka sayısındaki artışın illere göre risk haritasından takip edildiğini hatırlatarak, vatandaşların bu şekilde işin ciddiyetini daha iyi anladığını söyledi.

Haritaya göre Kayseri'deki vaka sayısını değerlendiren Şahin, "Maalesef Kayseri 100 binlik verilere istinaden 100 sınırına dayanmış durumda. Şu an yüksek riskli iken çok yüksek riskli safhasına maalesef geçmek üzereyiz. Tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Devlet bir kısıtlama yapmasa bile bizler bireysel olarak kısıtlama varmış gibi devam etmeliyiz. Eğer kurallara uymazsak devletimiz daha yoğun bir şekilde uygulamalarda bulunabilir" dedi.

'EŞ, DOST ZİYARETİNDEN KAÇINMAK GEREKİYOR'

Vaka artışının en önemli etkenlerinden birinin ziyaretler olduğunu ifade eden Şahin, "Bizim bölgemizde ev oturmaları, akraba ziyaretleri, taziye ziyaretleri ve kapalı ortamlarda bir araya gelinmesi nedeniyle artış yaşandı. Mikrobun en sevdiği ortam; kapalı, hava almayan ortamlardır.

Vatandaşlarımızın eş, dost ve akraba ziyaretlerinden kaçınması gerekiyor. Bu virüsün acıması yok. Salgın ülkemizde ilk meydana geldiğinde yüksek kısıtlamalar ile karşılaşdık. Bu şekilde salgın kontrolünü sağlayabilmiştik. Yaz ayında kısıtlamalar kalktığında vatandaşlar üzerinde ciddi bir rehavet oluştu. Kısıtlamalar kalktığında vatandaşlarımız dikkatli davranmazsa bu hastalığın böyle devam edeceği görülüyor" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dikkat! Tohumları çocukluk çağında atılıyor... - Haberler
SAĞLIKDikkat! Tohumları çocukluk çağında atılıyor...
2 aylık bebek koronadan hayatını kaybetti - Haberler
SAĞLIK2 aylık bebek koronadan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan açıklama! O hastalıklarda artış olabilir! - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan açıklama!
Covid-19 kalkanı hastanelerde denendi! "Göze ve cilde zararı yok" - Haberler
SAĞLIKCovid-19 kalkanı hastanelerde denendi!
İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: Aşı karşıtlığına itibar etmeyin!
SAĞLIK'Aşı karşıtlığına itibar etmeyin!'
DİKKAT! Maske takan herkesi ilgilendiriyor! - Haberler
SAĞLIKMaske takan herkesi ilgilendiriyor!
15 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika haberleri corona vaka sayısı! Güncel tablo
SAĞLIKİşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı
Türkiye illere göre risk haritası: İllere göre haftalık vaka sayısı ne kadar oldu?
SAĞLIKHangi il, ne kadar riskli?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına hitaben mektup yazdı
SAĞLIKBakan Selçuk'tan sağlık çalışanlarına mektup var
14 binin altında! Son dakika: 14 Mart Korona VAKA SAYISI düştü
SAĞLIKKoronavirüste yeni vaka sayısı 13 bin 378