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Ali Koç, tesisler için kararını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, durduralacağını belirttiği 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında Antalya'nın Belek ilçesinde yapılan tesisin işletmesinin kiralanmasına, Kayseri'de yapılan projenin ise durdurulmasına karar verdi

01 Ağustos 2018 Çarşamba, 03:19:49 | Güncelleme:

Mali yönden sıkıntılı bir sürece giren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un tasarruf odaklı önlemleri belli olmaya başladı. Geçtiğimiz cumartesi yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım döneminde başlatılan 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi ile ilgili konuşan Koç, "1 Milyon Üye projesini ciddi anlamda irdeliyoruz, geleceği nasıl olacak bakacağız, hep beraber karar vereceğiz. Fenerbahçe'nin bugün geldiği durumdan hepimiz sorumluyuz, çünkü hesap sormadık, kurcalamadık. Fenerbahçe'de kısa vadede yeni bir tesis olmayacak, olursa da önce altyapıları daha sonra da A Takımımızı taşıyacağımız bir tesis olacak. Önceki yönetimimizin Gebze projesi vardı ancak orada da hukuki bazı sorunlar var” ifadelerini kullanmıştı.

KULÜBE YÜK OLMAYACAK

Koç'un, bu proje bağlamında Antalya'nın Belek ilçesinde yapılan tesisin işletmesini kiraya verme kararı verdiği öğrenildi. Böylece tesisin kulübe yük olmasının önüne geçilmiş olacak ve Fenerbahçeliler'e kısa süre içinde hizmet vermesi sağlanacak. Kayseri'deki Fenerbahçe Evi projesinin ise şimdilik durdurulacağı ve arazinin durumuna önümüzdeki günlerde karar verileceği bildirildi. Diğer arazilerle ilgili ise gelecek günlerde önemli kararların alınması bekleniyor.

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Yorumlar 10
  • Misafir 37 dakika önce
    BÜYÜK BAŞKAN ALİ KOÇ
  • Misafir 59 dakika önce
    Bu senede kartal şampiyon
  • Misafir 1 saat önce
    utanmadan çıkıp borç 621 değil 429 milyon diyor sanki 429 milyon çok az borçmuş gibi asıl suç onda değil delege ve taraftarda istifa ettiği zaman istifası kabul edilecekti
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