Mali yönden sıkıntılı bir sürece giren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un tasarruf odaklı önlemleri belli olmaya başladı. Geçtiğimiz cumartesi yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım döneminde başlatılan 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi ile ilgili konuşan Koç, "1 Milyon Üye projesini ciddi anlamda irdeliyoruz, geleceği nasıl olacak bakacağız, hep beraber karar vereceğiz. Fenerbahçe'nin bugün geldiği durumdan hepimiz sorumluyuz, çünkü hesap sormadık, kurcalamadık. Fenerbahçe'de kısa vadede yeni bir tesis olmayacak, olursa da önce altyapıları daha sonra da A Takımımızı taşıyacağımız bir tesis olacak. Önceki yönetimimizin Gebze projesi vardı ancak orada da hukuki bazı sorunlar var” ifadelerini kullanmıştı.

KULÜBE YÜK OLMAYACAK

Koç'un, bu proje bağlamında Antalya'nın Belek ilçesinde yapılan tesisin işletmesini kiraya verme kararı verdiği öğrenildi. Böylece tesisin kulübe yük olmasının önüne geçilmiş olacak ve Fenerbahçeliler'e kısa süre içinde hizmet vermesi sağlanacak. Kayseri'deki Fenerbahçe Evi projesinin ise şimdilik durdurulacağı ve arazinin durumuna önümüzdeki günlerde karar verileceği bildirildi. Diğer arazilerle ilgili ise gelecek günlerde önemli kararların alınması bekleniyor.

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