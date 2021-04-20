Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği 2-2 berabere kaldı. Kayseri'nin gollerini Henrique ile İlhan; Gençlerbirliği'nin sayılarını ise Piris ile Stancu kaydetti. Kayserispor 35, Gençlerbirliği 32 puana yükseldi.

8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.

46. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Caza sahası dışında topla buluşan Piris da Motta rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-1.

50. dakikada Gençlerbirliği üst üste atakları sonucu öne geçen golü attı. Sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Stancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.

69. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Sio, topu auta gönderdi.

80. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara pasında caza sahası içinde topla buluşun İlhan Parlak, kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey

Hes KabloKayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 83 Ramazan Civelek),Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 83 Paz),Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 68 İlhan Parlak),Muğdat Çelik (Dk. 54 Muhar),Pedro Henrique, Avramovski, Alibec (Dk. 54 Maglica)

Gençlerbirliği: Übeyt Adıyaman, Rahmetullah Berişberk (Dk. 68 Sio),Metehan Mert, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen (Dk. 46 Mustafa Hüseyin Seyhan),Candeias, Piris da Motta, Polomat (Dk. 46 Ayite),Lima, Stancu (Dk. 83 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 39 Pedro Henrique Dk. 80 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 46 Piris da Motta, Dk. 50 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 27 Uğur Demirok, Dk. 53 Avramovski, Dk. 75 Pedro Henrique, Kolovetsios (Maç bittikten sonra)​​​​​​​ (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 63 Übeyt Adıyaman, (Dk. 90+2 Lima) (Gençlerbirliği)