Kayserispor'da 8 imza birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı ve 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kayserispor transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'yi transfer ettiğini açıkladı. Takıma katılan futbolcular, çalışmalarına başladı.
