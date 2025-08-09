Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Kayserispor'da 8 imza birden! - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'da 8 imza birden!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı ve 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 18:03 Güncelleme: 09.08.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'da 8 imza birden!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig ekibi Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kayserispor transfer yasağının kaldırılmasının ardından prensip anlaşmasına vardığı Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'yi transfer ettiğini açıkladı. Takıma katılan futbolcular, çalışmalarına başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        İlk kez ortaya çıktı! Atatürk 2 kalp krizi geçirmiş
        İlk kez ortaya çıktı! Atatürk 2 kalp krizi geçirmiş
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası