        Kayserispor'dan 'transfer yasağı' açıklaması - Bellona Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'dan 'transfer yasağı' açıklaması

        Kayserispor, FIFA tarafından verilen 3 dönem transfer yasağına ilişkin konunun, Silviu Lung'un alacaklarıyla alakalı olduğunu ve tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirildiğini, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir kararının kaldırılacağını açıkladı.

        Giriş: 06.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:17
        Kayserispor'dan transfer yasağı açıklaması!
        Kayserispor, kaleci Silviu Lung'un alacaklarını ödedikleri takdirde FIFA tarafından verilen 3 dönem transfer yasağının kaldırılacağını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Basında yer alan, kulübümüzün 3 dönem transfer yasağı cezası aldığına ilişkin gündemi dikkatle takip etmekteyiz. Spekülatif yorumlar nedeniyle kulübümüzün bu açıklamayı yapması gereği ortaya çıkmıştır. Eski futbolcumuz Silviu Lung’un alacaklarına ilişkin görülen ve taleplerin kısmen kabul gördüğü davanın kararının icrasına yönelik FIFA tarafından tedbir mahiyetinde bir tescil yasağı getirilmiş olup, futbolcuya ödeme yapıldıktan sonra tedbir FIFA tarafından kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

