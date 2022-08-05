Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: "Kazanmak için oynayacağız"

İHA

Yukatel Kayserispor, ligin ilk haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. 2022-2023 sezonunun ilk maçında yarın deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Sarı Kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı. Kayserispor kaptanı İlhan Parlak, Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynayıp puan veya puanlar almak istediklerini söyleyerek, "İstanbul'a teslim olmaya değil, kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız. İnşallah puan veya puanlar ile döneriz" dedi.

Kayserispor, bugün saat 14.00’de tarifeli uçakla İstanbul’a giderek kampa girecek.