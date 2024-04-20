Kayserispor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Rhg Enertürk Enerji Stadyumu

HAKEM: Çağdaş Altay

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. 37 puanlı Mondihome Kayserispor, 52 puanı bulunan Trabzonspor'u konuk ediyor.

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Aylton Boa Morte, Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan

Ligde son 5 maçında galibiyet alamayan ve 2 puan toplayabilen Burak Yılmaz'ın öğrencileri, taraftarı önünde dişli rakibini geçerek kritik haftalar öncesi 3 puan alıp bir nebze de olsa rahatlamak istiyor. Öte yandan Kayserispor, Trabzonspor'a karşı ligde çıktığı son iki maçı kazanmayı bildi.

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Evinde oynadığı son sekiz lig maçından 6 puan çıkarabilen Kayserispor, bu sezon daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasında 18 puan toplamıştı.

Son üç lig maçında gol bulamayan sarı-kırmızılılar, daha uzun bir gol hasretini en son Kasım-Aralık 2016 arasındaki 4 maçlık dönemde yaşadı.

Geçtiğimiz hafta evinde aldığı EMS Yapı Sivasspor mağlubiyetiyle sarsılan Trabzonspor ise karşılaşmadan 3 puanla dönerek üçüncülük yarışında iddiasını sürdürmek ve taraftarına galibiyet armağan etmenin planlarını yapıyor.

Kayserispor'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı da rakibine karşı deplasmanda son 7 maçından puansız ayrılmadı.