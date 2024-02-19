Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas: Bu galibiyet bizim için çok önemli

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'le deplasmanda karşılaştığı maçı 3-2'lik skorla kazanan Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bu galibiyet bizim için çok önemli ve mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ardından Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir maç beklediklerini ve öylede olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Hari Vukas, “Bugün çok zor bir maç bekliyorduk öyle de oldu. Başakşehir çok kuvvetli bir takım, iyi oyuncuları var. Maçta iki farklı yarı oynandı. İlk yarıda çok iyi oynadık, iki gol attık ve bazı fırsatları kullanamadık. İkinci yarının başında da 3. golü atabilirdik daha sonra oyunun şekli değişmeye başladı. Başakşehir oyunun hızını arttırdı ve maçın sonuna kadar acı çekmek zorunda kaldık. Üçüncü golü attık ama maçın sonuna kadar bizi çok zorladılar. Bu oyuncu grubuna çok inanıyoruz, onlar da bu şekilde oynamaya devam ettikçe daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Maçın sonuna doğru Bilal'in penaltı kurtarması kazanmamızı sağladı. Bu galibiyet bizim için çok önemli ve mutluluk verici. Bir maçta ne yaşanabilirse bu maç onu izleyicilere verdi. Tarafsız olan bir sporsever bu maçı izlediyse memnun kalmıştır” ifadelerini kullandı.