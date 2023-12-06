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        Kayserispor-Vanspor FK: 4-0 (MAÇ SONUCU)

        Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Vanspor FK'yi 4-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 21:22 Güncelleme: 06.12.2023 - 21:22
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        Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Vanspor FK'yi 4-0 yenen Mondihome Kayserispor 5. tura yükseldi.

        14. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Mane'nin ortasında altı pas içerisinde Baran Ali Gezek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

        19. dakikada fark 2'ye çıktı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Ackah ile girdiği ver kaçta ceza sahasına giren Yiğit Emre Çeltik'in şutunda top filelere gitti: 2-0

        64. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ahmet Kağan Malatyalı'nın ortasında ön direğe koşu yapan Mehmet Eray Özbek'in vuruşunda meşin yuvarlak: 3-0

        69. dakikada Kayserispor farkı 4'ye çıkardı. Jeanvier'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hayrullah Erkip, kaleci Bekir Demircan'ı geçtikten sonra topu ağlara gönderdi: 4-0

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        Stat: RHG Enertürk Enerji

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Bersan Duran, Muhammet Ali Doğan

        Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Kağan Malatyalı (Dk. 75 Berat Eskin), Kolovetsıos, Arif Kocaman (Dk. 63 Jeanvier), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 72 Muhammed Arıkan), Yiğit Emre Çeltik, Ackah, Baran Ali Gezek, Mehmet Eray Özbek, Mane (Dk. 63 Hayrullah Erkip), Bahoken (Dk. 72 Talha Sarıarslan)

        Vanspor FK: Bekir Demircan, Şerif Doğan, Furkan Sakı (Dk. 61 Anıl Yıldırım), Ahmet Özkaya, Eren Kiyağ (Dk. 78 Mert Beler), Yusuf Şengüler, Zafer Göktuğ Erdem, Onurcan Güler (Dk. 61 Mehmet Can Duvarcıoğlu), Abdulcebrail Akbulut (Dk. 70 Hivan Özkurt) Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Dk. 70 Ömer Bilici)

        Goller: Dk.14 Baran Ali Gezek, Dk. 19 Yiğit Emre Çeltik, Dk. 65 Mehmet Eray Özbek, Dk. 69 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor)

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