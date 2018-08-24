Kayserispor - Yeni Malatyaspor sahaya çıkıyor

Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 4 puanlı Kayserispor 5. sırada bulunuyor, Yeni Malatyaspor 6 puana sahip ve 3. sırada. Kayserispor, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Yeni Malatyaspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 123 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kayserispor kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Yeni Malatyaspor sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Kayserispor son haftadaki Yeni Malatyaspor müsabasında 3-2 yenildi.

Yeni Malatyaspor ise Kayserispor maçında 3-2 kazandı.

Kayserispor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Yeni Malatyaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Yeni Malatyaspor, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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