        Kayserispor'un yeni transferleri görücüye çıktı - Futbol Haberleri

        Kayserispor’un yeni transferleri görücüye çıktı

        Kayserispor'da kadroya katılan 8 futbolcu görücüye çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 19:16 Güncelleme: 10.08.2025 - 19:16
        Kayserispor'un yeni transferleri görücüye çıktı
        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, yeni sezonda kadroya dahil olan 8 yeni isim taraftarla buluştu. Erciyes 38 FK ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesi RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda taraftarın önüne çıkan Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Burak Kapacak, Aaron Opoku, Indrit Tuci, Joao Mendes, Stefona Denswil ve Gideon Jung tarafının büyük ilgisi ile karşılaştılar.

        Kadroya dahil edilen yeni isimler ligin 2. haftasında İstanbul’da oynanacak olan Başakşehir maçında Teknik Direktör Markus Gisdol’ün görev vermesi halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecekler.

