Kayyum atamaları devam edecek mi?

DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış hakkındaki soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılırken, yerine kayyum atandı. Bu adım sonrası gözler, hakkında terör soruşturması ya da yargılaması devam eden diğer belediye başkanlarına çevrildi.

KAYYUM SÜRECİ 26 BELEDİYE BAŞKANI YÖNÜNDEN DE İŞLEYEBİLİR

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre aralarında 2 büyükşehir ve 4 ilin de bulunduğu toplam 26 belediye başkanı hakkında da benzer bir süreç yaşanabilir. O belediyelerin başında Mardin ve Van büyükşehir belediyeleri geliyor.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında açılan 1 dava ile 5 soruşturma devam ediyor. Mardin büyükşehir belediye başkanı Ahmet Türk'e ise Kobani davası kapsamında kısa bir süre önce 10 yıl hapis cezası verildi. Büyükşehirleri Siirt, Ağrı, Tunceli ve Batman belediyeleri takip ediyor. Siirt Belediye Başkanı hakkında 1 soruşturma Tunceli Belediye Başkanı hakkında 2 dava ve 1 soruşturma ve Batman Belediye Başkanı hakkında istinaf aşamasında olan 2 dava ve 2 derdest dava söz konusu. İlçelerde de Adıyaman Pınarbaşı; Diyarbakır Hani, Kulp, Yenişehir, Kayapınar ve Lice; Hakkari Yüksekova; Kars Kağızman; Mardin Dargeçit, Artuklu ve Kızıltepe, Mersin Akdeniz ve Siirt'te de Kurtalan ile Veysel Karani beldesi yer alıyor. REKLAM Şanlıurfa Suruç ve Halfeti, Şırnak Cizre ile Van Başkale, Bahçesaray ve Özalp. Bu 20 belediye başkanı yönünden de devam eden soruşturma ve yargılama süreçleri bulunuyor.