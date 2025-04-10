Kaz Dağları cinayeti! Veli Ayhan'ın katili köyden biri mi?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, hareketli dakikalar yaşandı.

14 yıl önce Kaz Dağları’na arkadaşlarıyla gittiği bir av sırasında vurularak ölen Veli Ayhan’ın katili aranmaya devam ediyor. Bugün olay yerinde olan Rıza ve Mehmet, merhum Veli Ayhan’ın eşi Gülizar’la karşı karşıya geldi.

Didem Arslan Yılmaz, Veli Ayhan’ın 7 metreden öldürüldüğünü söylerken, bunu uygulamalı olarak gösterdi. Veli Ayhan’ın katili kim?