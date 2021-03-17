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HaberlerGündem3. SayfaKAZA DEĞİL CİNAYET! Kampüste savrulan araç anne ve kızına çarptı! - Haberler
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Son dakika haberler... Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı; o anlar kamerada

Samsun'da korkunç bir kaza meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana gelen olayda, hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen anne ve kızına çarptı. Kazada Zehra Atmaca (29) hayatını kaybetti, annesi Ayşegül Aydemir (47) ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

KAZA DEĞİL CİNAYET! Kampüste savrulan araç anne ve kızına çarptı! - Haberler
Kampüste savrulan araç anne ve kızına çarptı!
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DHA

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana geldi. Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakası hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı.

DHA'nın haberine göre savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tedavisi süren Aydemir’in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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