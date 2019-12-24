Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Kaza yapan motosikletlinin yardımına koştu

İstanbul Şişli’de bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Bu sırada olay yerinden geçen genç bir kadın, yaralı motosiklet sürücünün yardımına koştu. Sürücünün elinden tutarak moral veren kadın, sağlık ekipleri gelene kadar başından ayrılmadı.

Motosikletli kaza
İHA

İstanbul Şişli'de dün saat 13.00 sıralarında Bomonti istikametine devam etmek isteyen bir motosikletli, aynı istikamette seyir halinde olan ticari aracın sol arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle gidon hakimiyetini kaybeden motosikletli yola savruldu. Ticari araç sürücüsü olan biteni anlamak için otomobilinden indiğinde motosikletlinin yerde acılar içerisinde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olayı gören vatandaşlar da yaralı adamın yanına giderek yardımcı olmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

 

SAĞLIK EKİPLERİ GELENE KADAR MORAL VERDİ

İHA'nın haberine göre, yerde acılar içerisinde kıvranan adamı gören genç bir kadın da, yaralı motosiklet sürücüsünün elini tutarak moral verdi. Genç kadın, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar sürücüyü an olsun yalnız bırakmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam daha sonra, ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'İKİSİNDEN BİRİ KONTROLSÜZ GİRDİ'

O esnada olay yerinde olan Ali Kaynar isimli vatandaş, "Bir çarpışma sesi duyduk ve baktık ki adam yere düşmüş. Sonra burada trafik iyice karıştı. Hangi tarafın suçlu olduğundan emin değiliz, tam net göremedik. Adam da konuşmuyor zaten. Tam bu kavşakta, ikisinden biri kontrolsüz şekilde giriş yaptı. Sanırım, yaralının belinde biraz sorun var" dedi.

'YARDIM EDECEĞİNE TEPKİ VERDİ'

Olay anında orada bulunan bir başka vatandaş Sezer Yaman ise, “Büyük ihtimalle motosiklet kontrolsüz şekilde çıktı. Araç sürücüsü inip motosikletliye yardım edeceğine “Ne yapıyorsun, öyle çıkılır mı?” falan diyerek tepki verdi. Yaralı konuşmuyordu. İsmini falan öğrenmeye çalıştık ama bir şey demedi, tepki de vermedi bize” şeklinde konuştu. Kazaya karışan ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Af yasası SON DURUM! Af yasası ceza indirimi son dakika bugün 24 Aralık genel af yasası
GÜNDEMAf yasası son dakika bugün ne oldu 2019
SON DAKİKA AKILALMAZ HIRSIZLIK! Lüks aracın aynalarını 10 saniyede çaldı!
GÜNDEMLüks aracın aynalarını 10 saniyede çaldı!
Son dakika haberleri... Mahkemesiz ad ve soyad değişikliğinde yeni fırsat!
GÜNDEMAd ve soyad değişikliğinde yeni fırsat!
Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 24 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri
GÜNDEMİSKİ 24 Aralık İstanbul su kesintileri
SON DAKİKA KAHREDEN KAZA! İki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü!
GÜNDEMİki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü!
Bugünün Ajandası! Haberturk.com'un gündemi (24 Aralık 2019)
GÜNDEMBugünün Ajandası!
İzmir su kesintisi 24 Aralık: Sular ne zaman gelecek? İZSU'dan ve Tunç Soyer'den su kesintisi açıklaması
GÜNDEMİzmir'de sular ne zaman gelecek?
Son depremler - 24 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD en son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 24 Aralık 2019
SON DAKİKA AKILALMAZ ÖLÜM! Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü
GÜNDEMYemek masası taşıdı! Merdivenden düşüp öldü!
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 229 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları
GÜNDEM2 bakanlıkta 229 uzman yardımcısı alınacak! İşte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X