Denizli'de motosiklet kazası sonucu sağ ayak topuk bölgesinde doku kaybı olan işitme engelli ve aynı zamanda profesyonel hentbol oyuncusu genç adam, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan başarılı serbest doku nakli operasyonuyla sahalara geri dönme şansı yakaladı.

İHA'nın haberine göre; motosikletle seyir halindeyken otomobil çarpması sonucu yaralanan ve PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servise kaldırılan 32 yaşındaki bir çocuk babası işitme engelli Süleyman Önür, sağ ayak topuk bölgesinde, deri ve deri altı dokuda büyük hasar olması nedeniyle plastik cerrahi bölümü tarafından acil olarak ameliyata alındı.

İlk müdahalesinin ardından PAÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğine yatırılan hastanın ayağındaki tüm ölü dokuları ameliyatla temizlendi ve sahalara geri dönebilmesi için topuk dokusu fonksiyonel olacak bir şekilde planlandı. Ameliyat sonrası ayağa kalkan Önür, çok mutlu olduğunu belirtti.

"DAMARLARLA BİRLİKTE ALINAN CİLT DOKUSU TOPUK BÖLGESİNE AKTARILDI"

Ameliyatı yapan Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Hakan Özcan, ameliyatla topuk dokusunun yeniden oluşturulduğunu ve hastanın tekrar sahalara dönebileceğini belirtti. Özcan şunları söyledi: "Planlanan operasyonla sol kürek kemiğinin yan kısmının damarlarıyla alındığı operasyonda alınan parçalar topuk bölgesine aktarıldı. Mikrocerrahi olarak damarların dikilmesi ile hastanın sırtından alınan dokunun beslenmesi sağlandı."

Hastanın bu işlemle sağ ve sol topuğunda yükseklik farkı olmadığı belirtilerek hastanın uygun fizik tedavi sonrası sahalara dönebileceği açıklandı.