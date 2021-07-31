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Kazakistan’da eski Türk dönemine ait taş heykel bulundu

Kazakistan’ın güneyindeki Türkistan şehrine 250 kilometre mesafede, yaklaşık 1300 yıllık eski Türk dönemine ait taş heykele rastlandı

Kazakistan’da eski Türk dönemine ait taş heykel bulundu
AA

Uluslararası Türk Akademisinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihi keşifle ilgili ilk bulgular, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhtar Koca tarafından duyuruldu.

Prof. Dr. Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu taş heykelin Türkistan’dan 250 kilometre uzaklıktaki Sırdarya (Neyhun) Nehri üstlerindeki bir arazide, bir bölge sakini tarafından bulunduğunu söyledi.

Taş heykelin eski Türk dönemine ait olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Daha önce ülkemizin çeşitli bölgelerinde çok sayıda taş heykel bulunmuştu. Ancak bu taş heykel görüntü ve üzerine işlenen motifler olarak diğerlerine göre daha farklı. Ön bulgularımıza göre, 1 metre yüksekliğe sahip heykelin yaklaşık 1000-1300 yıllık bir tarihi olduğunu düşünüyoruz."

Koca, heykelde kadın figürünün simgelendiğini belirterek "Bunu başörtüsü ve küpelerden anlamak mümkün. Ancak varlıklı bir hanımın simgelendiği kesin. Söz konusu dönemin büyük hükümdarının eşi olabilir. Umay Ana simgesi olma ihtimali de var." dedi.

Heykelin, üniversitenin Arkeoloji Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından incelendiğini aktaran Koca, araştırmanın sonuçlarını yakın zamanda yayınlayacaklarını da sözlerine ekledi.

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