Bir kişi can verdi! Çay fabrikasında korkunç olay!

Rize'nin Hemşin ilçesindeki ÇAYKUR’a ait Organik Çay Fabrikası’nın kazan kısmında sabah saat 08.00 sularında meydana geldi.
PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İHA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre, fabrikanın kazan kısmında yaşanan patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlama sonucu Sinan Taşkın isimli işçi hayatını kaybederken, Ramazan Hacısalihoğlu isimli işçi ise yaralandı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı işçi Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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