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Rahim Ak ile Yatırımcı Rehberi’nin bu haftaki konuğu Borsa Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Sibel Kumbasar Bayraktar oluyor. Programda kur korumalı mevduat hesabı adımından sonra düşen döviz kuru ve borsa endeksinin bundan sonraki yol haritası masaya yatırılıyor. Programda yatırımcıların hem dövizin hem borsanın yukarı yönlü eğiliminin olduğu son aylardaki tutumu sorgulanıyor.

DOĞRU STRATEJİ NE OLMALI?

Türkiye'de de sermaye piyasalarını ekonominin asıl unsuru yapmak için neler yapılması gerektiğinin tartışıldığı programda sermaye piyasalarının gelişmesinin önündeki engeller de ele alınıyor. Bayraktar, programda ekonominin bulunduğu durumdan kurtulup istikrara kavuşması için yol haritasının ne olabileceğini de dile getiriyor. Kurdaki zıplama ile ekonomide oluşan yeni dengelerin ele alındığı programda ayrıca hem dövizdeki yükselişin sürüp sürmeyeceği hem de bunu takip eden Borsa İstanbul'da bundan sonra neler yaşanabileceğine yönelik fikirler de ortaya konuluyor. Ayrıca programda yatırımcılar açısından ortamın bulanık olduğu bu dönemde doğru hareket tarzının ne olacağı dile getiriliyor.