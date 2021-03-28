Kadına şiddet kamerada! 0:00 / 0:00

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 ay önce meydana gelen olayda, Engin Ceylan isimli şahsın sevgilisi B.Ö.'yü darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Engin Ceylan isimli şahıs çatal fırlattığı sevgilisini defalarca yumrukluyor.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre olayda, yemek yedikleri sırada Engin Ceylan’ın kadının yüzüne çatal fırlattığı, ardından da B.Ö.'yü yumrukladığı görülüyor. Devamında ise Engin Ceylan’ın kadına bağırarak bir şeyler söylerken kadının kendisini korumaya çalıştığı da görüntülere yansıyor.

Görüntünün ardından ise sosyal medyada #EnginCeylanTutuklansın hastagi ile tepkiler çığ gibi büyüdü.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ

Öte yandan olaydan sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö'nün tekrar şikayetçi olunca, Ceylan hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şahsın, bu kararı ihlalden de 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.