Keanu Reeves, kayıp olduğu ileri sürülen kadın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Gerçek, bir süre sonra ortaya çıktı.

Polis, Keanu Reeves'in evine baskını yanlışlıkla düzenledi.

İhbarda bulunan kişinin, Keanu Reeves'in ev adresini yanlışlıkla mı verdiği yoksa şaka mı yapmaya çalıştığı anlaşılmadı.