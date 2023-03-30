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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: O an yan yana olmak çok güzeldi

Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Keanu Reeves, uzun bir süredir Alexandra Grant ile aşk yaşıyor. Samimi açıklamalarda Reeves, sevgilisiyle yaşadığı özel bir anı anlattı

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  • Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: O an yan yana olmak çok güzeldi - Magazin haberleri

    Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme ve Charlize Theron gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Keanu Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti. Özel hayatını gözlerden uzakta tutmaya özen gösteren Reeves, sevgilisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 
  • Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: O an yan yana olmak çok güzeldi - Magazin haberleri

    People'a konuşan Keanu Reeves, sevgilisi Alexandra Grant ile yaşadığı özel bir anı anlattı.
  • Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: O an yan yana olmak çok güzeldi - Magazin haberleri

    "O AN YAN YANA OLMAK ÇOK GÜZELDİ"

    "Yaşadığı son mutluluk anı" sorulan Keanu Reeves, "Birkaç gün önce sevgilimle birlikteydim. Yataktaydık. Gülümsüyor, kahkaha atıyor ve kıkırdıyorduk. Harika hissediyorduk. O anda yan yana olmak olmak gerçekten çok güzeldi" ifadelerini kullandı.
  • Keanu Reeves'ten Alexandra Grant açıklaması: O an yan yana olmak çok güzeldi - Magazin haberleri

    ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

    Öte yandan modern sanat çalışmalarıyla tanınan Alexandra Grant ile Keanu Reeves'in uzun süredir yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı. 2008'den beri birbirlerini tanıyan ikili, o dönemde yetişkinler için hazırlanan bir kitap üzerinde birlikte çalışmışlardı.

    Fotoğraflar: Splash News

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