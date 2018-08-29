Keçiler mutlu yüz ifadeli insanlara daha çok yakınlık duyuyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, insanların ruhsal durumunu algılayabilen canlılar köpekler ve atlarla sınırlı değil: Keçiler yüzünde mutluluk ifadesi olan insanlarla etkileşim kurmaya daha meyilli.
29.08.2018 - 10:19 | Güncelleme:
Bilim insanları, keçilerin yüzünde mutluluk ifadesi olan insanlara daha çok yakınlık duyduğunu ortaya koydu.
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, insanların ruhsal durumunu anlayabilen hayvan türlerinin sayısı da düşündüğümüzden çok daha fazla.
Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kent şehrindeki bir barınakta bulunan keçiler üzerinde deneyi yaptı.
Ekip, keçilere aynı kişinin bir kızgın ifadeli bir de neşeli ifadeli iki fotoğrafını gösterdi.
Mutlu surat mı kızgın surat mı?
Siyah beyaz birkaç çift fotoğraf, deney alanındaki duvara, birbirine yaklaşık 1,5 metre uzaklıkta asıldı, ardından keçiler etrafa salındı.
Araştırmacılar, keçilerin ilk olarak gülümseyen yüzlerin olduğu fotoğrafa yönelerek onlarla daha çok etkileşim kurduğunu gözlemledi.
Keçilerin burunlarıyla fotoğrafı koklayıp, mutlu suratın önünde daha fazla zaman geçirdiği görüldü.
Bu durum sadece mutlu insan fotoğrafı sağ tarafa, diğeri de sola konduğunda geçerliydi. Mutlu yüz görseli solda olduğunda, keçilerin iki fotoğrafa olan ilgisinde büyük bir değişiklik olmadı.
Araştırmacılar bunu, keçilerin bilgiyi süzmek için beynin sadece bir kısmını kullanıyor olmasıyla açıklıyor. Bu, bir çok hayvan için de geçerli.
Beynin sol kısmının olumlu duyguları değerlendiriyor olması ya da beynin sağ tarafının öfkeli yüzlerden kaçınmada rol oynaması da, olası nedenler arasında.
Open Science bilim dergisinde yayınlanan bu araştırma, köpek ya da at gibi insan canlısı hayvanların yanında, keçiler gibi gıda üretimi için ehlileştirilen hayvanların da insanların yüz ifadelerinin şifrelerini çözebileceğini gösteriyor.
Çiftlik hayvanlarının duyarlılığıyla ilgili algıları değiştirebilecek bu araştırmanın, hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarda da etkili olacağı düşünülüyor.
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Keçiler mutlu yüz ifadeli insanlara daha çok yakınlık duyuyor/keciler-mutlu-yuz-ifadeli-insanlara-daha-cok-yakinlik-duyuyor-21215862121586
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