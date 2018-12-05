Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Peki, Keçiörengücü Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda,ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası

KEÇİÖRENGÜCÜ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Başkent Ankara'daki Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 13.00'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY, ANKARAYA GENÇ İSİMLERLE GİTTİ

Kupa maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların Ankara'ya gidecek 21 kişilik futbolcu listesi de açıklandı.

Teknik direktör Fatih Terim cezası biten Garry Rodrigues'i kadroya dahil etti. Terim, sakat ve cezalı isimlerin yanı sıra Fernando Muslera, Ozan Kabak, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ile Eren Derdiyok'u da Ankara kadrosuna almadı.

Sarı-kırmızılılarda cezalı futbolcular Badou Ndiaye, Serdar Aziz ve Ryan Donk ile sakatlığı bulunan futbolcular Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, Ankara'ya götürülmedi.

Galatasaray'ın Keçiörengücü kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sefa Özdemir.

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