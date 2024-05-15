Kediler için hangi besinler zararlı, hangi besinler yararlıdır? İşte kedinize mama dışında yedirebileceğiniz yiyecekler

Kedi sahiplerininin çoğu, kısa bir dönem de olsa "Acaba verdiğimiz mamalar yeterli mi? Kedime mama dışında da bir şeyler yedirmeli miyim?" diye düşünmüştür. Evlerimizde mamayla beslemeye alıştığımız kediler bizim yediğimiz pek çok yiyeceği yiyebilir. Ancak kedi beslenmesinde asıl önemli olan yiyebildiklerinden ziyade yiyemedikleri yiyeceklerdir çünkü kedileriniz için zararlı olan yiyecekler onların sağlığını bozabilir, hatta zehirlenmelerine neden olabilir.