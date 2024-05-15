Kediler için hangi besinler zararlı, hangi besinler yararlıdır? İşte kedinize mama dışında yedirebileceğiniz yiyecekler
Siz yemek masasına oturduğunuz an yanınıza gelen kedinize masadan bir şeyler vermek istiyor ama kedilerin ne yiyip ne yemediğine emin olamıyor musunuz? Bu yazı sizin için... Kedilere mama dışında bir şey yedirirken bilmeniz gereken şey bu yiyeceğin kediniz için zararlı olup olmadığıdır. İşte kedinize mama dışında yedirebileceğiniz yiyecekler
Kedi sahiplerininin çoğu, kısa bir dönem de olsa "Acaba verdiğimiz mamalar yeterli mi? Kedime mama dışında da bir şeyler yedirmeli miyim?" diye düşünmüştür. Evlerimizde mamayla beslemeye alıştığımız kediler bizim yediğimiz pek çok yiyeceği yiyebilir. Ancak kedi beslenmesinde asıl önemli olan yiyebildiklerinden ziyade yiyemedikleri yiyeceklerdir çünkü kedileriniz için zararlı olan yiyecekler onların sağlığını bozabilir, hatta zehirlenmelerine neden olabilir.
DİKKAT! BU YİYECEKLER KEDİNİZ İÇİN ZARARLI
Soğan ve sarımsak: Yeşil soğan ya da kuru soğan fark etmez, soğan ve sarımsak kedileriniz için zararlıdır. Kedilerde anemiye yol açma riski bulunan soğan ve sarımsak minik dostunuzun yememesi gereken başlıca yiyeceklerden biri.
Kafein içeren besinler ve çikolata: Köpeklerin tatlı yememesi gerektiğini pek çok insan biliyor. Çikolata tıpkı köpeklerde olduğu gibi kedi beslenmesinde de oldukça zararlıdır.
Kedilerde kalp ritim bozuklukları yaratma ihtimali olan kafeinden kedinizi korumalısınız.
Süt: Kedilerin süt içmemesi gerektiğini hâlâ bilmeyenleriniz varsa, bu maddeyi dikkatle okusunlar. Kediler sütle beslenmemelidir. Süt şekeri laktoz, kedilerin midesinde sindirilemez ve sütle beslenen kedilerde mide ile sindirim sorunları meydana gelir.
Üzün ve kuru üzüm: Kediler pek çok meyveyi yiyebilir ama üzümü asla! Üzüm kedilerin böbrek sağlığını tehdit eder bu yüzden kedilere üzüm verilmemelidir.
Hamur işi: Hamur işi ve tatlılar kediniz için zehirli besinlerden değildir ama içeriğinden çok yüksek oranda yağ ve şeker bulunması nedeniyle bu besinler kedinizde diyabet hastalığına davetiye çıkarır. Ayrıva hamur işi ve tatlılar kedinizin obezite riskini de artırır.
Avokado: Avokadonun içinde persin adında mantar öldürücü bir toksin bulunur. Persin, kedilerin midesinin bozulmasına ve kusmasına yol açar. Avokado kediniz için zararlı bir yiyecektir.
Çiğ yumurta ve çiğ et: Çiğ yumurta salmonella ve E. coli gibi bakteriler taşıyabileceğinden kediniz için zararlıdır. Ayrıca evde mamayla ve pişmiş gıdalarla beslenmeye alışan kedinize çiğ et vermeniz de önerilmez. Çiğ et, tıpkı çiğ yumurta gibi salmonella riski taşır.
Balık kılçığı: Kediler balık yiyebilir ancak balık kılçıkları kedilerin boğazına takılabilir ve onlar için ölümcül olabilir. O yüzden kedinize balığı kılçığından ayırıp verebilirsiniz, kılçıkları yemesine engel olmalısınız.
KEDİLERİN YİYEBİLECEĞİ YİYECEKLER
Kırmızı et: Kediler etçil hayvanlardır dolayısıyla kedinize kuzu eti de sığır eti de gönül rahatlığı ile verebilirsiniz. Burada önemli olan eti nasıl verdiğinizdir. Kedinize tuzlu, baharatlı ve yağda kızattığınız etleri vermeyin. Tuz, baharatlar ve yağlı yiyecekler kediler için zararlıdır. Kedinize ancak haşladığınız bir eti verebilirsiniz.
Beyaz et: Beyaz et kedi mamalarında da sık kullanılan bir besindir ve kedinizin beyaz et tüketmesinde hiçbir sorun yoktur. Yüksek protein kaynağıdır ve kolay sindirilebilir bir yapısı vardır. Tavuk eti, hindi eti, ördek eti, kaz eti ya da tavşan eti kedinize yedirebileceğiniz besinler arasındadır ancak tıpkı kırmızı ette olduğu gibi beyaz eti de iyice pişirerek tuzsuz, yağsız ve baharatsız olarak vermelisiniz.
Balık eti: Kedilerin olmazsa olmaz yiyeceklerinden biri de balıktır. Kızartma ve çiğ olmamak kaydıyla kedinize balık yedirebilirsiniz. Balık omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengindir ancak bazı balıkların yüksek civa oranına sahip olması kediniz için iyi olmayabilir. Kedinize, kedi mamalarında da sıklıkla kullanılan somon, uskumru, sardalya, alabalık ve morina balığı gibi balıkları yedirmeye öncelik verebilirsiniz.
Meyve: Kediler elma, armut, muz, çilek, karpuz, kavun gibi meyveler yiyebilir. Kedinize meyve yedirirken kabuklarının soyulmuş olmasına, çekirdeklerinin ayıklanmış olmasına ve kedinizin yieceği gibi parçalara bölünmüş olmaısna dikkat edin. Ve meyvelerin de şeker içerdiğini unutmayın. Bu yüzden kedinize meyveyi ara sıra ve az miktarda verin.
Sebze: Yüksek vitamin ve lif oranına sahip olan sebzeler kediler için faydalıdır. Özellikle brokoli, kabak, havuç, bezelye gibi sebzeleri kedi mamalarının içeriğinde de çok sık görürüz. Ancak sebze konusunda da tıpkı meyve gibi ölçü ve sıklık önemlidir. Unutmayın kediler etçil canlılardır, ihtiyaç duydukları besin değerlerine sadece sebzeyle ulaşamazlar.