Kediler için hangi besinler zararlı, hangi besinler yararlıdır? İşte kedinize mama dışında yedirebileceğiniz yiyecekler

Çiğ yumurta ve çiğ et: Çiğ yumurta salmonella ve E. coli gibi bakteriler taşıyabileceğinden kediniz için zararlıdır. Ayrıca evde mamayla ve pişmiş gıdalarla beslenmeye alışan kedinize çiğ et vermeniz de önerilmez. Çiğ et, tıpkı çiğ yumurta gibi salmonella riski taşır.