Kediler için serinletici ev yapımı atıştırmalık tarifleri

Kedi dostu olanların özellikle sıcak yaz günlerinde en çok rahatsız olduğu şeylerden biri minik dostunu sıcaktan koruyamaması olsa gerek... Kedilerimizin sağlıklı bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapsak da yumuş yumuş tüyleriyle yaz günlerinde zorluk çekmelerini zaman zaman önleyemediğimizi düşünebiliriz. Klima, vantilatör, soğuk uyku matı gibi çözümler bir nebze işe yarasa da minik dostumuz şöyle serinletici bir atıştırmalığı hak etmez mi? Elbette hak eder! İşte kedi sahipleri için denemesi kolay ev yapımı serinletici kedi atıştırmalığı tarifi!

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Donmuş tavuk yada balık küpleri: Kedileriniz için yapacağımız serinletici atıştırmalıklar onların keyfini yerine getirecek ama elbette bu atıştırmalıklar sağlıksız atıştırmalıklar olmayacak. Besleyiciliğinden ödün vermeden serinletmeyi başaracağız.

Bir parça tavuk göğsünü ya da bir dilim somonu haşlayın. (Dilerseniz balık haşlamak yerine yağsız ton balığı konservesi de kullanabilirsiniz)

Etin miktarına göre 1 çay bardağı ile 1 su bardağı arasında et suyunu hazır edin. (Tuzsuz ve baharatsız)

Haşlanmış tavuğu ya da balığı küçük parçalara ayırın. Eğer küçük küçük parçalar halinde doğramakla uğraşmak istemiyorsanız blenderden da geçirebilirsiniz. Buz kalıbına önce karışımı sonra da et suyunu eşit şekilde koyun ve dondurucuya yerleştirin. Uyarı: Bu bir atıştırmalık yani kedinizin ana öğünü değil dolayısıyla ölçüyü kedinizin günlük mama tüketimi yerine geçmeyecek şekilde ayarlayın. Haftada birkaç gün ve günde iki küp yeterli olabilir. REKLAM Yoğurtlu kedi dondurması: Kedilerin dondurma yaladığı videolara denk gelmişsinizdir. Bizim yediğimiz dondurmalar tatlı olduğu için kediler için zararlı ama kedilerinizin ağzına layık, sağlıklı bir dondurma yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı laktozsuz yoğurt ve 1 tatlı kaşığı tiftiklenmiş haşlanmış tavuk işinizi görecektir. Bu tarifte yoğurdun laktozsuz olması çok önemli çünkü sütün ve yoğurdun içindeki laktoz kedilerde mide sorunlarına yol açar. Bu yüzden kedinizin keyif alması için yaptığınız bu atıştırmalık onu rahatsız etmemeli. Tiftiklenmiş tavuk ile laktozsuz yoğurdu iyice karıştırın. Varsa dondurma kalıbına yoksa buz kalıbına doldurup buzluğa kaldırın. Tek seferde tüketebileceği bir zamanda haftada birkaç kez verebilirsiniz.