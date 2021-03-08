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Kefaret 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 15. son bölüm

Kefaret 15. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kefaret dizisi yeni bölümleri ile Pazar akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Kefaret 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kefaret 15. son bölüm özeti...

Kefaret 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 15. son bölüm

Kefaret dizisi 15. son bölümü ekrana geldi. Son bölümde; Polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülür. Kefaret 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Kefaret 15. son bölüm özeti...

KEFARET 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KEFARET 15. BÖLÜM ÖZETİ

Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedilir. Emniyette Arzu’nun Cansu’yu yurt dışına kaçırma planları yaptığını öğrenen Ahmet çok öfkelenir. Arzu aşklarını doludizgin yaşadıklarını düşünürken Ahmet için geri sayım başlamıştır.

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar. Bir fazlasıyla!

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