Rus Larisa Sikeçeva ise, Rusya'da hava sıcaklığı eksi 30 derecelerdeydi. Burada kışın ortasında, güneşli bir havada denize girdim. Biz bu havayı ancak ağustos ayında yaşıyoruz. Bugün benim için harika bir gündü. Kekova, denizin suyu, deniz, tarih her şey harikaydı. Çok mutluyum, yine geleceğim dedi.