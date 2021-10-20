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Kekova'daki tarihi eserleri ilan tahtasına çevirdiler

Antalya'nın Demre ilçesindeki dünyaca ünlü Kekova'da Tersane Koyu'ndaki tarihi kalıntılara kimi ilan yapıştırdı, kimileri ise yağlı boya ile firma ve tur teknesi adını, telefonunu, kimi de sevgilisinin adını yazdı. Duruma tepki gösteren Üçağız Mahalle Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, tarihi kalıntıların üzerindeki yazıların silinmesini istedi.

Kekova'daki tarihi eserleri ilan tahtasına çevirdiler
Tarihi utanç!
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Likya döneminde gemi yapım merkezi olarak kullanılan Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova'da yer alan Tersane Koyu´nu, özellikle yaz mevsiminde yüzlerce tekne ziyaret ediyor. Deniz altı ve üzerindeki yapılarla tarihi eser niteliği taşıyan doğal liman konumundaki koya tur tekneleriyle gelenlerin tarihi eserlere ilan yapıştırdığı gözlendi. Kimi tarihi eserlere ilan yapıştırdı, kimileri ise yağlı boya ile firma ve tur teknesi adını, telefonunu, kimi de sevgilisinin adını yazdı. Bazı tekne kaptanları, Kekova'nın turizmi açısından öneme sahip, tarihi kalıntılarla dolu koydaki tarihi eserlere zarar verilmesine tepki gösterdi.

Üçağız Mahalle Muhtarı Durali Aliçavuşoğlu, tarihi kalıntıların teknik ekip tarafından incelenip, üzerindeki yazıların silinmesini talep etti. Aliçavuşoğlu, "Burası hepimizin ekmek kapısı. Her gün burada yerli yabancı binlerce turist ağırlıyoruz. Bazı kendini bilmez arkadaşlarımız, yat kaptanlarımız yaptıkları yanlışla bindikleri dalı kesiyor. Binlerce yıllık tarihi mahvediyoruz. Bir önceki muhtar döneminde kalıntı üzerindeki yazılar, üzeri kireçle boyanarak kapatılmıştı. Sonrasında yeniden yazanlar oldu" diye konuştu.

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