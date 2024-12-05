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        Haberler Kültür-Sanat 'Kelebeğin Uyuduğu Yerdeyim'in gösterimi gerçekleşti

        'Kelebeğin Uyuduğu Yerdeyim'in gösterimi gerçekleşti

        Yönetmen Ceyhan Kandemir'in filmi 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim'in gösterimi 4. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 14:15 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:15
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        'Kelebeğin Uyuduğu Yerdeyim'in gösterimi gerçekleşti
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        Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nin programında 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' filminin gösterimi yapıldı.

        "YENİ FİLMİ BİR AN ÖNCE BEKLİYORUZ"

        Gösterimin ardından yönetmen ve film ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı. İzleyiciden gelen bir soru üzerine filmin destekçisi Nusret Avcı "Gökçeada'da çekilen filmden adadaki herkes çok memnun. Yönetmen Ceyhan Kandemir'den yeni filmini ada halkı olarak bir an önce bekliyoruz" dedi.

        "YEREL BİR COĞRAFYANIN KÜLTÜREL DOKUSUNU YANSITIYOR"

        Bir başka soru üzerine ise filmin oyuncu ve yapımcılarından Cansu Özdenak şunları söyledi: Ceyhan Kandemir'in hikâyelerinden yola çıkarak Nafise Laleh'in yazdığı senaryoda; özellikle Gökçeada'nın eşsiz doğal güzellikleri ve sakin atmosferi, filmin görsel dilini zenginleştirirken; köksüzlük, kimlik arayışı gibi evrensel temalara filmde yer verilmesi izleyiciyi derinlemesine düşündürüyor. Film, hem yerel bir coğrafyanın kültürel dokusunu yansıtıyor hem de evrensel insan deneyimlerine dair önemli sorular soruyor.

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        #Kelebeğin Uyuduğu Yerdeyim
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