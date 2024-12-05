'Kelebeğin Uyuduğu Yerdeyim'in gösterimi gerçekleşti

Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festivali'nin programında 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim' filminin gösterimi yapıldı.

"YENİ FİLMİ BİR AN ÖNCE BEKLİYORUZ"

Gösterimin ardından yönetmen ve film ekibi izleyicilerin sorularını cevapladı. İzleyiciden gelen bir soru üzerine filmin destekçisi Nusret Avcı "Gökçeada'da çekilen filmden adadaki herkes çok memnun. Yönetmen Ceyhan Kandemir'den yeni filmini ada halkı olarak bir an önce bekliyoruz" dedi.