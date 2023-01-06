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HABERTURK.COM

İngiliz şarkıcı Kelly Osbourne ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sid Wilson'dan müjdeli haber geldi. İkili, ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Sharon Osbourne, kızının anne olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak Kelly Osbourne'un çocuğuna dair bir fotoğraf paylaşılmadı.

"BEBEĞİN FOTOĞRAFININ YAYINLANMASINI İSTEMİYOR" Geçtiğimiz günlerde 'The Talk' adlı programda konuşan Sharon Osbourne, "Harika, her şey çok harika... Kelly, bebeğin bir fotoğrafının yayınlanmasını istemiyor ve onunla çok gurur duyuyorum" dedi.