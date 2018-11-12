CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Ne yaparsan yap, istifa etmiyorum. Tarih seni yargılayacak" diyen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz için "Kendisi disipline verildi, yorum yapmam etik olmaz" dedi.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe ezan tartışması sonrası Öztürk Yılmaz'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi, yerel seçimler ve HDP ile CHP'nin arasındaki diyalog hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Öztürk Yılmaz'ın sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"CHP’nin programı, seçim bildirgeleri, söylemleri vardır. Eğer siz kendinize özgü bir düşünce ortaya koymak istiyorsanız partiden ayrılırsınız. Partinin içindeyseniz, onun ortaya koyduğu kurallara uyacaksınız. Zaten partili olmak kendini sınırlamak demektir. Herkes farklı düşünebilir, biz yetkili kurullarımızda bu farklılıkları özgürce tartışırız. Ama kendi düşünceni kurumsal bir düşünce gibi açıklayamazsın."

"KOL KOLA GEZİYORSAM PKK NİYE BANA SALDIRDI"

CHP lideri, HDP ve PKK ile ilgili şunları söyledi:

"PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan tek siyasi parti lideri benim. PKK terör örgütü beni öldürmeye çalıştı. Bu saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nı da bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine saygılarımı iletiyorum. Adalet Yürüyüşü sırasında da IŞİD terör örgütünün hedefi oldum, malumunuz dava sürüyor. Biz hiçbir terör örgütüyle

kol kola da değiliz, yan yana da değiliz. Ben kol kola geziyorsam neden bana saldırdı. PKK bana saldıracak, bir askerimiz şehit olacak, ben kol kola gezmiş olacağım."

HDP ile bir görüşme olup olmadığı konusunda Kılıçdaroğlu, "Hayır. Milletvekilleri parlamentoda birbirini görüyor, konuşuyor ama siyaseten görüşmüyoruz" ifadelerini kullandı.

SARIGÜL, İNCE, TANAL VE YAVAŞ

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde isimleri geçen Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül hakkında konuştu. İnce'nin adaylığı konusunda, "Kendisinin herhangi bir başvurusu yok. Bizim bir değerli partilimiz. Dolayısıyla onun da diğer partililerimiz gibi aday adayı olmak hakkı var, demokratik bir hak bu. Haliyle böyle bir talebi olabilir" dedi. Sarıgül için de, "Tabii aday adayı olma hakkı var. Parti Meclisi nasıl karar verir, görelim... Bir aday adayları kesinleşsin önce..." ifadelerini kullandı.

1-2 milletvekilinin yerel seçimlerde aday olabileceğini söyleyen CHP lideri, "İlke olarak milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını doğru bulmuyorum. 1-2 istisna olabilir. Ama şunu yapabiliriz... İstanbul’da oyumuzun düşük olduğu yerler var. Bazı milletvekillerimizi buralardan aday gösterebiliriz... Mesela Mahmut Tanal... Sultanbeyli’de belediye başkanlığını üstlenebileceğini, ev ev gezebileceğini ifade etti. Bu bir görev üstlenmektir" dedi.

İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'ı Ankara'dan aday gösterebileceği yönündeki iddialar hakkında ise, "Mansur Bey, partililerimiz tarafından da Ankara halkı tarafından da sevilen bir kişi. Mansur Bey’le ilgili bir sorunumuz yok" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ