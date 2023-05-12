12 MAYIS CUMA ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 Mayıs Cuma günü yapılacak miting öncesinde, araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde açıklandı:

"Değerli Ankaralılar;

12 Mayıs Cuma günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan miting hazırlıkları için 11 Mayıs (bugün) 20.00-21.00 saatleri arasında Anıt Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile 12 Mayıs saat 14.00 itibarıyla GMK, Kazım Karabekir ve Dögol Caddesi tamamen trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmelerini ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarını rica ederiz."