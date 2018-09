Kemal Özdeş yönetiminde lige fırtına gibi giriş yapan Kasımpaşa, 5. haftada deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak... İlk 4 karşılaşmasında, Çaykur Rizespor (3-2), Medipol Başakşehir (2-1), Demir Grup Sivasspor (3-0) ve MKE Ankaragücü'nü (2-1) yenerek yoluna kayıpsız devam eden Paşa, 12 puanla milli maçlar için lige verilen araya lider girdi.

Aldığı sonuçlarla lige damga vuran Kasımpaşa'da başarılı teknik direktör Kemal Özdeş, Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in sorularını yanıtladı...

"4’te 4 yapmak bizim için çok önemliydi. Ortaya koyduğumuz oyun da bizi mutlu etti" diyen Özdeş, "Kurmuş olduğumuz kadro kaliteli ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Hayali olan oyuncuların takımımızda yer alması çok büyük bir avantaj… Kasımpaşa kulübünde de bu hayal ve vizyon var. Hedefimize bakıldığında yıl sonuna kadar her maçımızı kazanmak için oynamalıyız. Galatasaray deplasmanına da kazanmak için gideceğiz. Maçın sonuna kadar birlikte oynamaya ihtiyacımız var. Galatasaray’a karşı başarılı olmak için oyun planınıza sadık olmalısınız…" ifadelerini kullandı. Kemal Özdeş, Diagne ve Trezeguet'nin performansları için ise "Her şey Kasımpaşa’ya hizmet etmekten geçiyor. Çünkü bu hayallerini gerçekleştirebilecekleri yer burası…" diye konuştu.

İşte o röportaj:

> Kasımpaşa sezona nasıl hazırlandı?

- Geçtiğimiz sezon ocak ayından bitinceye kadar iyi bir kadro oluştu. O dönemde hem oynanan oyun hem de alınan sonuçlar iyi yolda olduğumuzun bir göstergesiydi. Bu sezona girerken de kadromuzun yüzde 80’ini koruduk. Sadece kiralık olan Kenneth Omeruo ve Bernard Mensah ile devam edemedik. Bu transfer döneminde de eksik olan bölgelerimize takviyeler yaptık. Khalili, Özgür Çek, Tarkan, genç oyuncu Uğurcan ve Josue’yi kadromuza kattık. Sezona başlarken Pavelka ile Koita sakatlık yaşadı. İlk maçımızda da Khalili sakatlandı. Bu önemli 3 oyuncudan devam eden süreçte faydalanamadık.

"4'TE 4 YAPMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Ligde ilk 4 maçta ise eksik oyuncularımız olmasına rağmen uzun süredir koruduğumuz iskelet kadromuzun avantajını yaşadık. Çünkü birlikte oynama becerileri yüksek olan bir takımız… 4’te 4 yapmak bizim için çok önemliydi. Ortaya koyduğumuz oyun da bizi mutlu etti. Üst sıralarda bitirme hedefimiz için de bize umut verdi. Pavelka iyileşti, Josue hazır hale geldi. Khalili ve Koita’nın sakatlıkları devam ediyor ama kısa süre içinde döndüklerinde daha nitelikli bir takım haline geleceğiz. İlk 4 haftada sergilediğimiz performansa bakıldığında en fazla koşu mesafesine sahip olan takım olduğumuz göze çarpıyor. Bunun dışında top bizdeyken rakip kaleye şiddetli koşularda en yüksek mesafeye sahip bir takımım var. Bu da bize 4 maçlık ilk periyodu kazandırdı. Şimdi ikinci periyot daha sıkı geçecek ve ligin 4-5 haftasından sonra daha mücadeleci maçlar olacak. Biz de buna hazırlandık.

"KADROMUZ KALİTELİ VE YETENEKLİ OYUNCULARDAN OLUŞUYOR"

> 4 maçlık periyotta Kasımpaşa’nın son dakikaya kadar mücadele ettiği görüldü. 2 maçını son dakikada attığı gollerle kazandı. Bunu takımınıza nasıl aşıladınız?

- Kurmuş olduğumuz kadro kaliteli ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Milli takımlara 5 oyuncu gönderdik ama potansiyeli olan çok oyuncumuz var. Sakatlıktan dolayı gidemeyen de var. Yani kişisel hedefi ve hayali olan oyuncuların takımımızda yer alması çok büyük bir avantaj… Dolayısıyla onları motive etmekte güçlük çekmiyorum. Kasımpaşa kulübünde de bu hayal ve vizyon var. Böyle olunca oyuncular da Kasımpaşa’ya hizmet ederek, kendi geleceklerine hizmet etmiş oluyorlar. Bunu oldukça iyi kullanıyoruz.

Sezon başlarken 4 maçlık periyotta hedefimiz her maçı kazanmaktı. Maç maç düşünerek ilerledik. İlk hafta karşılaştığımız Rize deplasmanında 2-0 geriye düşüp son 20 dakikadaki fizik üstünlüğümüz doğru oyunla birleşince bize çok iyi bir başlangıç yaptırdı. Ardından Başakşehir gibi iyi bir rakiple etkili şekilde mücadele ettik ve son dakikada attığımız golle kazandık. Geçen sezonun flaş takımı Sivas deplasmanında iyi oyun sergilememiz bize maçı kazandırdı. Son Ankaragücü maçı ise 3 maç üst üste kazanıp 4. maçı kazanmanın koruma güdüsüyle bakıldığında diğer 3 maçımızdan biraz daha dalgalı geçti diyebilirim…

Ancak sonuçta oyuncularımın isteği ve iştahı her geçen maç arttı. Oynayacağımız her maçı tek maç özelinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu anlayış bize istediğimizi verecektir diye düşünüyorum. Bu hafta geçtiğimiz yılın şampiyonuna karşı oynayacağız. Orada da bu oyun standardımızı devam ettirmek, daha fazla koşup mücadele etmek önceliğimiz olacak. İlk 4 maç kazanmanın baskısını hissetmeden, her zamanki Kasımpaşa gibi oynamaya çalışacağız. Orada kazanacak tutumu sergilemek çok önemli ki kendi sahasında Galatasaray uzun süredir kaybetmiyor. İyi bir maç olacak. Eğer hedefimiz üst sıralarda yer alıp Avrupa kupalarına katılmaksa, her maçta kazanma arzumuzu sahaya yansıtıp, kendi oyunumuzu rakibe hissettirerek istediğimizi almak için mücadele etmeliyiz.

"GALATASARAY DEPLASMANINA KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Hedefimize bakıldığında yıl sonuna kadar her maçımızı kazanmak için oynamalıyız. Galatasaray deplasmanına da kazanmak için gideceğiz. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Galatasaray takımına karşı kazanma arzusunu sergilemek bizim için önemli diye düşünüyorum.

> Galatasaray sizden sonra Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Bu maç sizin maçınızı ne kadar etkiler?

- Etkiyeceğini sanmıyorum. Çünkü Galatasaray’ın kadrosuna bakınca her 3 kulvarı da bir arada götürebilecek oyunculardan kurulu… Geniş ve kaliteli bir kadrosu var. Bizim maçı da kazanarak Şampiyonlar Ligi’ne moralli girmek isteyeceklerdir. Güzel ve çekişmeli bir maç olacak diye düşünüyorum.

"MAÇ MAÇ KAZANILMASI TARAFTARIYIM"

> Sezon başlarken 4’te 4 yapacağınızı düşünüyor muydunuz?

- Bunu aklınızdan geçirirsiniz. Ancak ben maç maç kazanılması taraftarıyım. Yani her maçı kazanma hedefi 4’te 4 hedefinden daha kolaydır. Oyuncular o maça daha çok odaklanır. Bu da hedefinize sizi daha çabuk ulaştırır. Biz de böyle yaptık. Çünkü 4 maçın da hikayesi farklı… Her maçı kazanmaya çıktığımız için bizim 4’te 4 yapmamızı sağladı. Hangi takım olursa olsun önündeki 4 maça odaklanmak yerine sadece önündeki maça odaklanırsa daha başarılı olur. Yapmak istediğim de bu… Geçmiş 4 maçı unutarak bunu bir başlangıç olarak görüyorum. Şimdi sadece Galatasaray maçı var ve o maça odaklanıyoruz.

> Galatasaray taraftar desteğiyle içerde uzun zamandır kaybetmiyor. Oyuncularınızın bu atmosfere kapılmaması için bir çalışmanız var mı?

- Benim oyuncularım deneyimli… 3 sezondur birçoğuyla birlikteyiz. Aynı şey Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi deplasmanlarında da geçerli… Orada taraftardan etkilenen o takımın oyuncuları oluyor. Daha coşkulu olmalarını etkiliyor. Bunun üstesinden de kendi oyunumuzu oynayarak gelmek istiyoruz. Taraftarın bizi olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü benim takımım böyle durumlarda daha iyi performans ortaya koyuyor. Ancak tabii ki ligimizin en kaliteli takımıyla oynuyoruz. Maçın sonuna kadar birlikte oynamaya ihtiyacımız var.

"OYUN PLANINIZA SADIK OLMALISINIZ"

> Galatasaray'da çekindiğiniz oyuncu var mı?

- Büyük takımlarımızın kadroları geniş ve kaliteli… Onlarda bir veya birkaç oyuncunun oynamıyor olması çok fazla onları etkilemez. Çünkü Galatasaray’a bakıldığında komple kaliteli bir oyuncu grubu görüyorsunuz. O yüzden ben bir oyuncuya bakmıyorum. Galatasaray’a karşı başarılı olmak için oyun planınıza sadık olmalısınız…

"BİZİM DE HAYALİMİZ VAR"

> Başakşehir 2 senedir şampiyonluğa oynuyor. Geçtiğimiz yıllarda Leicester City, İngiltere’de şampiyonluğa ulaştı. Henüz çok erken ama işler böyle gider, Kasımpaşa ligin sonlarına doğru üst sıralarda yer almaya devam ederse, bir ‘Peri masalı’ yaşanır mı?

- Başakşehir’in bu mücadeleyi vermesi için belli bir zaman gerekti. Kasımpaşa ülkemizin en düzenli, en organize ve en güçlü kulüplerinden biri… Hem mali yapısıyla hem de sportif yapısıyla çok güçlü… Bakıldığında neredeyse tüm takımların sorun yaşadığı yerde biz bir plan dahilinde ilerliyoruz. Tabii ki bizlerin de hayali var. Bu kadar güçlü bir kulübün üst sıralarda yarışıyor olması gerekiyor. Her yıl da Avrupa kupalarında mücadele edecek durumda olması gerekiyor. Bu süreçler de yavaş yavaş olacak süreçler… Biz 2 yıldır bir yapılanma içerisindeyiz. İlk geldiğim dönemden bu zamana kadar daha sağlıklı ilerliyoruz. Hem bizim hem de bizimle birlikte olmak isteyen oyuncuları kadromuza katıyoruz. Şampiyonluklar yaşamasak da bu ülkenin güçlü kulüplerinden biriyiz…

Bizimle çok ilgili bir başkanımız var. Bu organizasyonun sahibi de kendisi… Bize desteğini de fazlasıyla hissettiriyor. Her zaman daha iyisini yapmak için uğraşırsınız. Belki de bizim Ciner grubunun ruhu Kasımpaşa Kulübü’ne de yansımış durumda… Şimdi sorumluluğumuz daha da ağır çünkü çok güçlü bir grubun bir parçasıyız… Sonuna kadar bu yarışı etkili sürdürmek gibi bir görevimiz var. Bunu hem oyunumuzla hem aldığımız sonuçlarla hem de temsilimizle doğru yapmamız gerekiyor. Kasımpaşa gelecekte şampiyonluklar yaşayacak potansiyeli bu ülkede en fazla taşıyan kulüptür diye düşünüyorum.

DİAGNE VE TREZEGUET SÖZLERİ...

> Takımda en dikkat çeken isimler Diagne ve Trezeguet… Oyuncularınızın performansları hakkında neler söylemek istersiniz?

- Diagne ile İlhan Depe geçen sezonun devre arasında aramıza katıldı. Bizim daha güçlü olmamızı sağladılar… Bugün hem Diagne’nin hem de Trezeguet'in geçmiş dönem performanslarına baktığımızda kariyerlerindeki en fazla gol sayısına burada ulaştılar. Çünkü biz oyuncuya göre değil, takıma uygunluğuna göre seçim yapıyoruz. Diagne’yi alınca Trezeguet’nin performansı arttı. Trezeguet’in burada olması da Diagne’nin çok gol atmasına olanak sağladı. Dolayısıyla neye ihtiyacınızın olduğunu bilmek çok önemli.

"HER ŞEY KASIMPAŞA'YA HİZMET ETMEKTEN GEÇİYOR"

Bunların hepsi tamamlandığında güçlü bir takım yapısı ortaya çıkıyor. Buradaki her oyuncumuza diğer kulüplerden teklif gelmesi de bizi çok mutlu ediyor. İşte Diagne, milli takıma seçildi. Trezeguet hala gidiyor. Her oyuncumu milli takımlarıyla da motive ediyorum. Ancak her şey Kasımpaşa’ya hizmet etmekten geçiyor. Çünkü bu hayallerini gerçekleştirebilecekleri yer burası. Böyle bir yapıya sahip olunca da burada hedef belirletmek kolay oluyor ya da sezon içi dalgalanmalarda kötü sonuçlardan sıyrılmak da kolay oluyor. Tüm oyuncularım bu kulüpte bir arada olmaktan dolayı çok mutlu. Her geçen gün çıtayı yükseltmeye çalışıyoruz. Hayal kuruyorum ve onlara da hayal kurduruyorum. Bunun uğrunda mücadele etmek de bizi mutlu ediyor.

