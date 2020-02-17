2020 Survivor ilk eleme adayı kim oldu?

Geçtiğimiz yıl sahneden inmeyen ünlü müzisyen Kenan Doğulu, 2020 Vay Be turnesine Ankara’da başladı. 15 Şubat’ta Ankaralı hayranlarıyla Congresium'da buluşan Doğulu, unutulmayacak bir performans sergiledi.

Kerki Solfej tarafından düzenlenen konserde Kenan Doğulu'ya tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Tahsin Endersoy, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman, saksafonda Serkan Altınok ve vokallerde Su İdil ile Cansu Akarsu eşlik etti.

2020'Yİ SEVENLERİYLE GEÇİRECEK

Tüm konser boyunca sergilediği şov ile Kenan Doğulu, Ankaralı dinleyenlerini büyüledi. Kenan Doğulu, '2020 Vay Be' turnesi kapsamında Türkiye'nin birçok ilinde vereceği konserlerle bu yılı sevenleriyle geçirecek.