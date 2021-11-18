2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturan ve Lalin adında bir kızı olan Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez baba olmak için gün sayıyor.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; ünlü oyuncu, önceki gün Emirgan'da trafikte görüntülendi.

Aracının camını açan İmirzalıoğlu, "Bu akşam değil. Bana müsaade edin." diyerek, yorgun olduğunu belirtti.