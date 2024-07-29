Türkiye’nin sevilen isimlerinden biri olan Kenan Işık hayatı ile merak konusu oluyor. Spor sonrasında saunada geçirdiği kaza sonrası yatağa bağlı yaşamını sürdüren Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde komaya girmişti. Ünlü sunucu komaya girmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Peki Kenan Işık öldü mü? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında ve neden öldü, hastalığı neydi? İşte Kenan Işık hayatı ve biyografisi