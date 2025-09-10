Kenan Sipahi: Hedefimize daha ulaşmış değiliz

Milli basketbolcular Kenan Sipahi ile Ömer Faruk Yurtseven, ay-yıldızlı ekibin Olimpik Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EuroBasket 2025'te 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldikleri için gururlu olduklarını dile getiren Kenan, "İşin en önemli tarafı geliyor çünkü final oynamak istiyoruz. Hedefimize daha ulaşmış değiliz. Önümüzdeki bir 40 dakika var. İnşallah en iyi şekilde değerlendirip sonuca ulaşan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın fiziksel olarak güçlü bir takım olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki oyun kurucu, "Antetokounmpo kardeşler çok blok kovalıyorlar. Bizim daha iyi şutörlerimiz var. Maçın çok sert geçeceğini düşünüyorum. Yunanistan, bu turnuvada bizden daha tecrübeli sayılabilecek ikinci takım. Bu sertliğe karşılık vermemiz gerekiyor. İnşallah bunu başarırız. Alperen'den dolayı hepimiz çok boş kalıyoruz. Alperen ve Larkin'den dolayı bazı takımlar bizi riske edebiliyor. Yunanistan da aynı şekilde bir yola başvurabilir. İnşallah şutları sokarız. Daha önce soktuk. İnşallah böyle devam eder." şeklinde görüş belirtti.

ÖMER FARUK: KİM DAHA İYİ FORMDA VE RİTİMDEYSE O KAZANACAK

Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, Yunanistan'dan daha hazır bir takım olduklarını dile getirdi.