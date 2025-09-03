Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Kenan Yıldız'a dev sözleşme! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız'a dev sözleşme!

        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesine dev bir zam yaparak uzatmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 14:10 Güncelleme: 03.09.2025 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren Kenan Yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        2

        Tuttosport'un haberine göre; siyah-beyazlılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncunun mukavelesini uzatacak.

        3

        1+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

        Kulüp yönetimi mevcut sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak ve +1 yıl da opsiyon maddesi koymak istiyor.

        4

        MAAŞINA %100'DEN FAZLA ZAM

        Senelik 1.5 milyon Euro + bonuslar kazanan Kenan Yıldız'ın, yeni sözleşmeyle birlikte 3.5 milyon Euro + bonuslar kazanacağı öğrenidli.

        5

        Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İtalya Serie A'da Juventus formasıyla 6 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Reyhan şef ve eşine 28.5 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?