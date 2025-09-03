Kenan Yıldız'a dev sözleşme!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın mevcut sözleşmesine dev bir zam yaparak uzatmak istiyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren Kenan Yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Tuttosport'un haberine göre; siyah-beyazlılarla 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncunun mukavelesini uzatacak.
1+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Kulüp yönetimi mevcut sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak ve +1 yıl da opsiyon maddesi koymak istiyor.
MAAŞINA %100'DEN FAZLA ZAM
Senelik 1.5 milyon Euro + bonuslar kazanan Kenan Yıldız'ın, yeni sözleşmeyle birlikte 3.5 milyon Euro + bonuslar kazanacağı öğrenidli.
Bu sezon FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İtalya Serie A'da Juventus formasıyla 6 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.