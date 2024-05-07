Kenan Yıldız, antrenmanlara döndü
İtalya Serie A'nın 3. sırasında yer alan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenmanlara geri döndü.
İtalyan devi Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, tekrar antrenmanlarına başladı. Yıldız, en son oynanan Roma maçında rahatsızlandığı için kadroya alınmamıştı.
Juventus, Roma maçının ardından Salernitana karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, Kenan da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
BU SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta bu sezon 27 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli oyuncu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Juventus, Salernitana ile 12 Mayıs Pazar günü karşı karşıya gelecek.