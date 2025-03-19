Kenan Yıldız'dan Juventus kararı
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması halinde ayrılabilir.
İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız, beklenmeyen bir ayrılığa imza atabilir.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde Kenan Yıldız için ayrılık çanları çalacak.
İngiltere Premier League'den Liverpool'un da takip ettiği söylenen Kenan Yıldız'ın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda forma giymek istediği belirtildi.
Juventus, İtalya Serie A'da ilk 29 maçlar sonunda 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Teknik direktör Thiago Motta'nın geleceği de tartışılıyor.
Bu sezon Juventus'ta 41 resmi maçta görev yapan milli oyuncu, 6 gol ve 4 asistle oynuyor.