Kenan Yıldız: En az 2 gol atmalıydım!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Kenan Yıldız, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIM HALİNDE İYİ OYNADIK"

Rakip takım çok iyi oynadı, işimizi zorlaştırdıkları için maç sonunda onları tebrik ettik. Takım halinde iyi oynadık. Zemin kaygandı, zordu bizim için. Çok iyi performansla galip geldik.

"EN AZ 2 GOL ATMALIYDIM!"

Bir dahaki maçlar için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Sayısız fırsat yakaladık. En az 2 gol atmalıydım. Atamadığım için özür dilerim. spanya, dünyadaki en iyi milli takım şu anda, 1. sıradalar. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah orada iyi sonuç alırız.